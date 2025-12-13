Умер известный советский хоккеист
время публикации: 13 декабря 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 12:14
11 декабря на 78-м году жизни умер известный советский хоккеист (хоккей с мячом) Борис Скрынник, сообщает Федерация хоккея с мячом России.
Нападающий выступал за клубы "Водник" (Архангельск) и "Строитель" (Сыктывкар).
По окончании карьеры игрока Борис Скрынник работал в клубе "Водник", в том числе был президентом клуба.
С 2009 года он возглавлял Федерацию хоккея с мячом России.
