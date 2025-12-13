11 декабря на 78-м году жизни умер известный советский хоккеист (хоккей с мячом) Борис Скрынник, сообщает Федерация хоккея с мячом России.

Нападающий выступал за клубы "Водник" (Архангельск) и "Строитель" (Сыктывкар).

По окончании карьеры игрока Борис Скрынник работал в клубе "Водник", в том числе был президентом клуба.

С 2009 года он возглавлял Федерацию хоккея с мячом России.