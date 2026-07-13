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СМИ: Макгрегор мог заработать более 30 млн долларов за бой с Холлоуэем

Смешанные единоборства
время публикации: 13 июля 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 12:25
СМИ: Макгрегор мог заработать более 30 млн долларов за бой с Холлоуэем
AP Photo/John Locher

Ирландский боец Конор Макгрегор мог получить более 30 млн долларов за поединок с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, сообщают спортивные издания со ссылкой на неофициальные оценки гонораров.

По этим данным, гарантированная выплата Макгрегору составляла около 15 млн долларов. С учетом доли от коммерческих доходов турнира, спонсорских выплат и других бонусов его общий заработок оценивается в 30-32 млн долларов. UFC официально размер гонорара не раскрывала.

Бой 11 июля завершился через 69 секунд после начала: Макгрегор неудачно приземлился после попытки удара ногой и получил травму правого колена. Рефери остановил поединок, присудив победу Холлоуэю техническим нокаутом. По предварительной оценке врачей, у ирландца может быть разрыв передней крестообразной связки.

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