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Финал НБА. "Нью-Йорк" одолел "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 июня 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 07:18
Финал НБА. "Нью-Йорк" одолел "Сан-Антонио"
AP Photo/Ross D. Franklin

В четвертом матче финальной серии НБА "Нью-Йорк" одолел "Сан-Антонио" 107:106.

Счет в серии 3:1 в пользу "Никс".

Последнюю четверть "Нью-Йорк" выиграл 32:16.

Отличный матч провели лидеры "Никс" Джайлен Брунсон (36 + 5 подборов + 7 передач) и О Джей Ануноби (33 + 4 подбора).

Ануноби сделал победный бросок за 2 секунды до конца матча.

Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (24 + 13 подборов).

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