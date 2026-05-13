Эфиопская легкоатлетка потеряла сознание во время тренировки и умерла

12 мая умерла эфиопская бегунья на длинные дистанции Йебргуал Мелесе.

По сообщениям эфиопских СМИ, спортсменка потеряла сознание во время тренировки. Ее доставили в больницу, где она умерла.

Йебргуал Мелесе.- бронзовый призер Африканских игр 2015 года в полумарафоне, серебряный призер Чикагского марафона 2015 года.

В 2018 году она установила рекорд Шанхайского марафона.

Она побеждала в марафонах в Шанхае, Хьюстоне, Праге, полумарафонах в Париже (дважды) и Лиссабоне.