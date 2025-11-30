Чемпионат мира по каратэ. Израильтяне завоевали две медали
время публикации: 30 ноября 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 16:53
В Гродзиск Мазовецки, Польшаа, прошел чемпионат мира по кеокушин каратэ (WKB World Championship).
Израильтяне завоевали две медали.
Даниэль Матвеев стал чемпионом в ката.
Итай Мор стал бронзовым призером.
Чемпионат мира по версии WKF проходит сейчас в Каире. В нем израильские спортсмены не участвуют.
