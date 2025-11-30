Чемпионат мира по каратэ. Израильтяне завоевали две медали

В Гродзиск Мазовецки, Польшаа, прошел чемпионат мира по кеокушин каратэ (WKB World Championship).

Израильтяне завоевали две медали.

Даниэль Матвеев стал чемпионом в ката.

Итай Мор стал бронзовым призером.

Чемпионат мира по версии WKF проходит сейчас в Каире. В нем израильские спортсмены не участвуют.