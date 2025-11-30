Чемпионат мира по кикбоксингу. Израильтяне завоевали 7 медалей в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился чемпионат мира по кикбоксингу. Израильтяне завоевали семь медалей.

Юлия Сачков (весовая категория до 52 кг) во второй раз стала чемпионкой мира.

Серебряные медали завоевали Осейд Джода и Йосеф Ибезали.

Бронзовые медали завоевали Полина Гроссман (до 72 кг), Осейд Хатиб (до 67 кг), Гай Хаджадж (до 73.5 кг) и Рана Матанес (до 60 кг).