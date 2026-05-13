Giro d'Italia. Лидеры после четырех этапов

Первые три этапа многодневки Giro d'Italia прошли в этом году в Болгарии.

В общем зачете после четырех этапов лидирует итальянец Джулио Чикконе.

В классификации по очкам лидирует француз Поль Манье (105 очков). Он на 41 очко опережает итальянца Джонатана Милана, занимающего второе место.

В горной классификации лидирует испанец Диего Пабло Севилья (42 очка). Он на 24 очка опережает португальца Нельсона Оливейру.

В молодежном зачете лидирует швейцарец Ян Кристен.