Giro d'Italia. Лидеры после четырех этапов
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:00
Первые три этапа многодневки Giro d'Italia прошли в этом году в Болгарии.
В общем зачете после четырех этапов лидирует итальянец Джулио Чикконе.
В классификации по очкам лидирует француз Поль Манье (105 очков). Он на 41 очко опережает итальянца Джонатана Милана, занимающего второе место.
В горной классификации лидирует испанец Диего Пабло Севилья (42 очка). Он на 24 очка опережает португальца Нельсона Оливейру.
В молодежном зачете лидирует швейцарец Ян Кристен.
