Спорт

Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговина

Баскетбол
время публикации: 12 ноября 2025 г., 22:28
Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговина
AP Photo/Chris Watkins

В стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины 98:91.

Боснийки выиграли первую четверть и первую половину матча 26:19, 53:44.

После 30 минут израильтянки проигрывали 71:74.

Защитник сборной Израиля Алиса Барон набрала 27 очков и сделала 4 подбора.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
