Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговина
время публикации: 12 ноября 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 22:28
В стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговины 98:91.
Боснийки выиграли первую четверть и первую половину матча 26:19, 53:44.
После 30 минут израильтянки проигрывали 71:74.
Защитник сборной Израиля Алиса Барон набрала 27 очков и сделала 4 подбора.
