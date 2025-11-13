x
13 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 ноября 2025
|
13 ноября 2025
|
последняя новость: 07:51
13 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Барселона" победила "Баварию". "Апоэль" лидирует

Баскетбол
время публикации: 13 ноября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 07:09
Евролига. "Барселона" победила "Баварию". "Апоэль" лидирует
AP Photo/Ella Hall

Завершился десятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Апоэль", одержавший 8 побед.

Тель-авивский "Маккаби (2 победы) на предпоследнем месте.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:78

Тайлер Дорси (Олимпиакос) набрал 30 очков.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 74:75

Вторую половину матча немцы выиграли 42:32

Олимпия (Милан, Италия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 80:72

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки победили сборную Боснии и Герцеговина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Новый формат Матча всех звезд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Возвращение Сарафа и Карри. "Юта" набрала 152 очка. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

От рака умер известный баскетболист