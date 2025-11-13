Евролига. "Барселона" победила "Баварию". "Апоэль" лидирует
время публикации: 13 ноября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 07:09
Завершился десятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Апоэль", одержавший 8 побед.
Тель-авивский "Маккаби (2 победы) на предпоследнем месте.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 95:78
Тайлер Дорси (Олимпиакос) набрал 30 очков.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 74:75
Вторую половину матча немцы выиграли 42:32
Олимпия (Милан, Италия) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 80:72
