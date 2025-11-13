НХЛ. 4 голевых передачи Панарина, 2 - Фокса. Дубль Розена. Хет-трик и рекорд Немца
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Юта" разгромила "Баффало" 5:2, проигрывая в середине матча 0:2.
Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:7
"Рейнджерс" одержали пятую подряд выездную победу.
Первый период был очень результативным 3:4.
Четыре результативные передачи сделал Артемий Панарин. Это вторая игра в сезоне и шестая в карьере, в которой он набрал не менее 4 очков.
По две шайбы забили игроки "Нью-Йорка" Уилл Кайлле и Винсент Трочек.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.
Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз 1:2 (овертайм)
Победный гол на 62-й минуте забросил Джек Рослович. Он забил гол в овертайме во втором матче подряд.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 22 минуты 39 секунд. Показатель + 1.
Эван Бушар (Эдмонтон) на 20-й минуте открыл счет и набрал 250-е очко в 365 играх.
Юта Маммот - Баффало Сейбрз 5:2
"Юта" победила "Баффало" во всех четырех личных встречах.
На 31-й минуте гости вели в счете 2:0. Оба гола забил Исак Розен.
Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 (овертайм)
"Чикаго" вел в счете 1:0, 2:1, 3:2.
Три шайбы, в том числе победную в овертайме забил Симон Немец.Он стал восьмым защитником в истории НХЛ, сделавшим хет-трик, включающий победный гол в овертайме. И самым молодым из этих защитников (21 год).
Еврейский нападающий "Дэвилз" Джек Хьюз сделал 2 результативные передачи. Его брат Люк - одну.