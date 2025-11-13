НХЛ. 4 голевых передачи Панарина, 2 - Фокса. Дубль Розена. Хет-трик и рекорд Немца

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Юта" разгромила "Баффало" 5:2, проигрывая в середине матча 0:2.

Тампа-Бей Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:7

"Рейнджерс" одержали пятую подряд выездную победу.

Первый период был очень результативным 3:4.

Четыре результативные передачи сделал Артемий Панарин. Это вторая игра в сезоне и шестая в карьере, в которой он набрал не менее 4 очков.

По две шайбы забили игроки "Нью-Йорка" Уилл Кайлле и Винсент Трочек.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал две результативные передачи.

Филадельфия Флайерз - Эдмонтон Ойлерз 1:2 (овертайм)

Победный гол на 62-й минуте забросил Джек Рослович. Он забил гол в овертайме во втором матче подряд.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 22 минуты 39 секунд. Показатель + 1.

Эван Бушар (Эдмонтон) на 20-й минуте открыл счет и набрал 250-е очко в 365 играх.

Юта Маммот - Баффало Сейбрз 5:2

"Юта" победила "Баффало" во всех четырех личных встречах.

На 31-й минуте гости вели в счете 2:0. Оба гола забил Исак Розен.

Чикаго Блэк Хоукс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 (овертайм)

"Чикаго" вел в счете 1:0, 2:1, 3:2.

Три шайбы, в том числе победную в овертайме забил Симон Немец.Он стал восьмым защитником в истории НХЛ, сделавшим хет-трик, включающий победный гол в овертайме. И самым молодым из этих защитников (21 год).

Еврейский нападающий "Дэвилз" Джек Хьюз сделал 2 результативные передачи. Его брат Люк - одну.