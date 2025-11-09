"Черные коты" перебежали дорогу лидеру. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" упустил победу в матче с "Сандерлендом" 2:2.

Эвертон (Ливерпуль) - Фулхэм (Лондон) 2:0

Команда Дэвида Мойеса одержала вторую победу в последних восьми играх.

Вест Хэм (Лондон) - Бернли 3:2

"Молотобойцы" одержали вторую победу подряд, но пока не выбрались из зоны вылета, хотя и догнали по очкам "Бернли".

Сандерленд - Арсенал (Лондон) 2:2

"Черные коты" поднялись на четвертое место и напомнили, что в этом сезоне они крайне неудобный соперник для кого бы то ни было.

Хозяева отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени, наказав "канониров", которые слишком рано стали играть "на удержание".

В этом матче "Арсенал" пропустил чуть меньше, чем в предыдущих 10 играх чемпионата (всего 5 пропущенных голов).

"Арсенал" продолжает лидировать. Отрыв от "Челси" составляет 6 очков.

Челси (Лондон) - Вулверхэмптон 3:0

"Аристократы" одержали четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата и поднялись на второе место.