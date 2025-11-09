x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 10:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 10:40
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Черные коты" перебежали дорогу лидеру. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 09 ноября 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 09:24
"Черные коты" перебежали дорогу лидеру. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Petr David Josek

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" упустил победу в матче с "Сандерлендом" 2:2.

Эвертон (Ливерпуль) - Фулхэм (Лондон) 2:0

Команда Дэвида Мойеса одержала вторую победу в последних восьми играх.

Вест Хэм (Лондон) - Бернли 3:2

"Молотобойцы" одержали вторую победу подряд, но пока не выбрались из зоны вылета, хотя и догнали по очкам "Бернли".

Сандерленд - Арсенал (Лондон) 2:2

"Черные коты" поднялись на четвертое место и напомнили, что в этом сезоне они крайне неудобный соперник для кого бы то ни было.

Хозяева отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени, наказав "канониров", которые слишком рано стали играть "на удержание".

В этом матче "Арсенал" пропустил чуть меньше, чем в предыдущих 10 играх чемпионата (всего 5 пропущенных голов).

"Арсенал" продолжает лидировать. Отрыв от "Челси" составляет 6 очков.

Челси (Лондон) - Вулверхэмптон 3:0

"Аристократы" одержали четвертую победу в последних пяти матчах чемпионата и поднялись на второе место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025

Лидер теряет очки. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 953-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

"Боруссия" упустила победу в Гамбурге. "Бавария" чуть не проиграла в Берлине
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Умер легендарный нападающий "Пахтакора"