Чемпионат Англии. Воссоединение и разгром "Арсеналом" "лесников"

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.

Впервые с августа прошлого года "канониры" одержали три победы подряд в матчах Премьер-лиги.

Это был первый матч "лесников" под руководством Анже Постекоглу.

Впервые в стартовом составе "Арсенала" вышли одновременно Микель Мерино, Мартин Субименди и Мартин Одегор. В сезоне 2019-20 годов все они играли за "Реал Сосьедад".

Субименди стал героем матча, забив два мяча.

На 8-й минуте Эдегор забросил мяч в штрафную. Мерино бил метров с 5. Вратарь выручил. На 17-й минуте Эдегор получил травму и был заменен.

На 32-й минуте хозяева подали угловой. Защитник вынес мяч. Субименди метров с 18 нанес удар слету 1:0. На 46-й минуте Эзе прострелил. Дьекереш опередил защитника и метров с 5 отправил мяч в сетку 2:0.

На 52-й минуте опасный момент создал "Ноттингем Форест". Ндой навесил. Вуд пробил метров с 10. Мяч попал в перекладину.

На 59-й минуте мяч после удара Дьекереша попал в штангу. На 79-й минуте Субименди головой переправил мяч в ближнюю "девятку" 3:0.