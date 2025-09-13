Чемпионат Испании. "Севилья" сыграла вничью с "Эльче"
В стартовом матче четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Эльче" 2:2.
Оба гола в ворота хозяев забили бывшие игроки "Севильи".
"Эльче", вернувшийся в элиту, в этом сезоне в чемпионате еще не проигрывал.
В первом тайме интересного было немного. Но "Севилья" сумела открыть счет.
На 28-й минуте Исаак Ромеро нанес удар слету с линии штрафной точно в нижний угол 1:0.
На 54-й минуте Нето прострелил. Андре Силва (играл за "Севилью" на правах аренды в 2018-19 годах) вколотил мяч в пустые ворота 1:1. На 70-й минуте Рафа Мир (арендован у "Севильи") забил ударом со штрафного 1:2.
На 85-й минуте Пеке вколотил мяч в "девятку" 2:2.
