13 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Испании. "Севилья" сыграла вничью с "Эльче"

Футбол
время публикации: 13 сентября 2025 г., 10:08
Чемпионат Испании. "Севилья" сыграла вничью с "Эльче"
AP Photo/Jose Breton

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Эльче" 2:2.

Оба гола в ворота хозяев забили бывшие игроки "Севильи".

"Эльче", вернувшийся в элиту, в этом сезоне в чемпионате еще не проигрывал.

В первом тайме интересного было немного. Но "Севилья" сумела открыть счет.

На 28-й минуте Исаак Ромеро нанес удар слету с линии штрафной точно в нижний угол 1:0.

На 54-й минуте Нето прострелил. Андре Силва (играл за "Севилью" на правах аренды в 2018-19 годах) вколотил мяч в пустые ворота 1:1. На 70-й минуте Рафа Мир (арендован у "Севильи") забил ударом со штрафного 1:2.

На 85-й минуте Пеке вколотил мяч в "девятку" 2:2.

Спорт
