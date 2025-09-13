Рекорд "Кристал Пэлас". Шокирующий автогол. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии.

Борнмут - Брайтон энд Хоув 2:1

Впервые с декабря прошлого года "Борнмут" одержал три победы в чемпионате подряд.

Кристал Пэлас (Лондон) - Сандерленд 0:0

"Кристал Пэлас" впервые в истории не проигрывает в 10 матчах Премьер-лиги подряд.

У лондонцев было солидное преимущество (56% владения мячом, 14:6 по ударам, 6:0 по точным ударам, 5:3 по угловым, 3:0 по голевым моментам), которое они так и не сумели воплотить в голы.

Эвертон (Ливерпуль) - Астон Вилла (Бирмингем) 0:0

Фулхэм (Лондон) - Лидс 1:0

"Дачники" прервали серию из 4 домашних матчей без побед.

Победный гол на 4-й минуте компенсированного времени забил в свои ворота Габриэль Гудмундссон (8 июля перешел из "Лилля").

Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0

"Сороки" одержали первую победу в сезоне.

"Волки" впервые в истории проиграли четыре стартовых матча сезона.