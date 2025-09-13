Бундеслига. Серия Гирасси. Удачные замены "Фрайбурга". 3 гола в компенсированное время

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Германии.

Фрайбург - Штутгарт 3:1

Первая победа "Фрайбурга" в сезоне.

Впервые с января 2024 года "швабы" проиграли два матча Бундеслиги подряд.

Гости вели в счете на 81-й минуте.

Все голы в ворота "Штутгарта" забили игроки-новички , вышедшие на замену. Два гола забил Игор Матанович (9 июля перешел из "Айнтрахта"). Один - Дерри Шерхант (1 июля перешел из берлинской "Герты").

Хайденхайм - Боруссия (Дортмунд) 0:2

На 5-й минуте защитник "Хайденхайма" Леарт Пакарада (28 августа перешел из "Кельна") получил травму.

На 22-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Буду Зивзивадзе.

Серу Гирасси забил в восьмом матче чемпионата подряд.

Вольфсбург - Кельн 3:3

На 90-й минуте счет был 2:1 в пользу "волков".

На первой минуте компенсированного времени Исак Йоханнессон (1 июля перешел из "Фортуны" (Дюссельдорф)) сравнял счет 2:2.

На 9-й минуте компенсированного времени Максимилиан Арнольд вывел "Вольфсбург" вперед.

Через 5 минут арендованный у "Вольфсбурга" Якуб Камински сравнял счет 3:3.

Майнц - Лейпциг 0:1

"Майнц" третий сезон подряд проигрывает первые три матча.

Победный гол на 40-й минуте забил Йохан Бакайоко (16 июля перешел из ПСВ). Это его первый гол за "Лейпциг".

Унион (Берлин) - Хоффенхам 2:4

Во второй раз в истории "Хоффенхайм" в начале сезона сумел одержать две выездные победы подряд.