Чемпионами мира в ходьбе на 35 км стали испанка и канадец
время публикации: 13 сентября 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 09:41
В Токио стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.
Чемпионом мира в ходьбе на 35 км стал канадец Эван Данфи, преодолевший дистанцию за 2 часа 28 минут 22 секунды.
Второе место занял бразилец Кайо Бонфим, отставший на 33 секунды. Бронзовую медаль завоевал японец Хаято Кацуки.
Украинцы Иван Банзерук и Игор Главан не финишировали. Украинец Егор Шелест был дисквалифицирован.
Чемпионкой на этой дистанции стала испанка Мария Перес. Ее результат - 2 часа 39 минут 1 секунда
На втором месте итальянка Антонелла Пальмизано.
Бронзовую медаль завоевала Паула Милена Торрес, установившая рекорд Эквадора - 2 часа 42 минуты 44 секунды.
Украинка Ганна Шевчук заняла 8-е место.
