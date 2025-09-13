x
13 сентября 2025
Спорт

Чемпионами мира в ходьбе на 35 км стали испанка и канадец

Легкая атлетика
время публикации: 13 сентября 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 09:41
Чемпионами мира в ходьбе на 35 км стали испанка и канадец
AP Photo/Petr David Josek

В Токио стартовал чемпионат мира по легкой атлетике.

Чемпионом мира в ходьбе на 35 км стал канадец Эван Данфи, преодолевший дистанцию за 2 часа 28 минут 22 секунды.

Второе место занял бразилец Кайо Бонфим, отставший на 33 секунды. Бронзовую медаль завоевал японец Хаято Кацуки.

Украинцы Иван Банзерук и Игор Главан не финишировали. Украинец Егор Шелест был дисквалифицирован.

Чемпионкой на этой дистанции стала испанка Мария Перес. Ее результат - 2 часа 39 минут 1 секунда

На втором месте итальянка Антонелла Пальмизано.

Бронзовую медаль завоевала Паула Милена Торрес, установившая рекорд Эквадора - 2 часа 42 минуты 44 секунды.

Украинка Ганна Шевчук заняла 8-е место.

Спорт
