"Реал" обыграл басков в меньшинстве. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.

Хетафе - Овьедо 2:0

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Реал (Мадрид) 1:2

Гости выиграли первый тайм 2:0.

После перерыва доминировали хозяева. "Реал" неоднократно спасал Тибо Куртуа.

На 2-й минуте Мбаппе выдал отличный пас мимо вратаря. Гюлер отправил мяч в пустые ворота. Гол отменен из-за офсайда у Мбаппе.

На 12-й минуте грубая ошибка хозяев в атаке. Быстрая контратака. Килиан Мбаппе убежал от двух защитников и открыл счет 0:1.

На 32-й минуте "Реал" остался в меньшинстве. Хейсен удален.

На 44-й минуте Мбаппе совершил сольный проход и направил мяч во вратарскую. Гюлер пробил точно 0:2.

На 56-й минуте Оярсабаль реализовал пенальти 1:2.