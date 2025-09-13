x
13 сентября 2025
|
последняя новость: 19:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2025
|
13 сентября 2025
|
последняя новость: 19:48
13 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" обыграл басков в меньшинстве. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 13 сентября 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 19:55
"Реал" обыграл басков в меньшинстве. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Miguel Oses

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.

Хетафе - Овьедо 2:0

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Реал (Мадрид) 1:2

Гости выиграли первый тайм 2:0.

После перерыва доминировали хозяева. "Реал" неоднократно спасал Тибо Куртуа.

На 2-й минуте Мбаппе выдал отличный пас мимо вратаря. Гюлер отправил мяч в пустые ворота. Гол отменен из-за офсайда у Мбаппе.

На 12-й минуте грубая ошибка хозяев в атаке. Быстрая контратака. Килиан Мбаппе убежал от двух защитников и открыл счет 0:1.

На 32-й минуте "Реал" остался в меньшинстве. Хейсен удален.

На 44-й минуте Мбаппе совершил сольный проход и направил мяч во вратарскую. Гюлер пробил точно 0:2.

На 56-й минуте Оярсабаль реализовал пенальти 1:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Рекорд "Кристал Пэлас". Шокирующий автогол. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Бундеслига. Серия Гирасси. Удачные замены "Фрайбурга". 3 гола в компенсированное время
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Чемпионат Англии. Воссоединение и разгром "Арсеналом" "лесников"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

Чемпионат Испании. "Севилья" сыграла вничью с "Эльче"