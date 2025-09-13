"Реал" обыграл басков в меньшинстве. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 13 сентября 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 19:55
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.
Хетафе - Овьедо 2:0
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Реал (Мадрид) 1:2
Гости выиграли первый тайм 2:0.
После перерыва доминировали хозяева. "Реал" неоднократно спасал Тибо Куртуа.
На 2-й минуте Мбаппе выдал отличный пас мимо вратаря. Гюлер отправил мяч в пустые ворота. Гол отменен из-за офсайда у Мбаппе.
На 12-й минуте грубая ошибка хозяев в атаке. Быстрая контратака. Килиан Мбаппе убежал от двух защитников и открыл счет 0:1.
На 32-й минуте "Реал" остался в меньшинстве. Хейсен удален.
На 44-й минуте Мбаппе совершил сольный проход и направил мяч во вратарскую. Гюлер пробил точно 0:2.
На 56-й минуте Оярсабаль реализовал пенальти 1:2.
