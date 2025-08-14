x
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер известный советский и российский спортивный комментатор

Бокс
время публикации: 14 августа 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 11:35
Умер известный советский и российский спортивный комментатор
AP Photo/Esteban Felix

На 80-м году жизни умер известный советский и россиский спортивный комментатор Борис Скрипко, сообщают российские СМИ.

В некоторых некрологах его называют "российским голосом бокса".

Борис Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал 11 олимпиад.

Он был заместителем директора по спортивному вещанию Первого канала. Затем работал на телеканалах "Спорт" и "Матч ТВ".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Умер итальянский спортсмен, потерявший сознание во время забега
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Гонщик NASCAR умер от сердечного приступа во время гонки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер