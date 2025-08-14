Умер известный советский и российский спортивный комментатор

На 80-м году жизни умер известный советский и россиский спортивный комментатор Борис Скрипко, сообщают российские СМИ.

В некоторых некрологах его называют "российским голосом бокса".

Борис Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал 11 олимпиад.

Он был заместителем директора по спортивному вещанию Первого канала. Затем работал на телеканалах "Спорт" и "Матч ТВ".