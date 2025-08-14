x
14 августа 2025
|
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 07:50
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гонщик NASCAR умер от сердечного приступа во время гонки

Знаменитые спортсмены
Автомобильные гонки
время публикации: 14 августа 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 07:16
Гонщик NASCAR умер от сердечного приступа во время гонки
AP Photo/Seth Wenig

Во время гонки NASCAR Sportsman Division в Северной Каролине произошла трагедия.

53-летний гонщик Робби Брюэр погиб во время первого заезда, сообщает CBS.

Во время заезда, за 4 круга до финиша (всего 20 кругов), у пилота произошел сердечный приступ, он потерял управление и попал в аварию.

Робби Брюэр участвовал в гонках в Северной Каролине с 1990 года. Он участвовал в 311 гонках. В 2011 году Робби Брюэр стал чемпионом дивизиона Sportsman.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Умер известный футболист, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Американский гонщик разбился на скорости 457 км/ч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер известный израильский баскетболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин