Гонщик NASCAR умер от сердечного приступа во время гонки
время публикации: 14 августа 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 07:16
Во время гонки NASCAR Sportsman Division в Северной Каролине произошла трагедия.
53-летний гонщик Робби Брюэр погиб во время первого заезда, сообщает CBS.
Во время заезда, за 4 круга до финиша (всего 20 кругов), у пилота произошел сердечный приступ, он потерял управление и попал в аварию.
Робби Брюэр участвовал в гонках в Северной Каролине с 1990 года. Он участвовал в 311 гонках. В 2011 году Робби Брюэр стал чемпионом дивизиона Sportsman.
