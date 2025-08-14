Гонщик NASCAR умер от сердечного приступа во время гонки

Во время гонки NASCAR Sportsman Division в Северной Каролине произошла трагедия.

53-летний гонщик Робби Брюэр погиб во время первого заезда, сообщает CBS.

Во время заезда, за 4 круга до финиша (всего 20 кругов), у пилота произошел сердечный приступ, он потерял управление и попал в аварию.

Робби Брюэр участвовал в гонках в Северной Каролине с 1990 года. Он участвовал в 311 гонках. В 2011 году Робби Брюэр стал чемпионом дивизиона Sportsman.