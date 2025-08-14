Всемирные игры. Умер итальянский спортсмен, потерявший сознание во время забега
время публикации: 14 августа 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 08:10
12 августа умер 29-летний спортсмен Маттиа Дебертолис, сообщает CNN.
8 августа он потерял сознание во время соревнований по ориентированию Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.
В официальных заявлениях о причинах смерти спортсмена не говорится.
Во время соревнований были экстремальные погодные условия - высокая температура и влажность.
Маттиа Дебертолис - неоднократный участник чемпионатов мира и Кубков мира.
