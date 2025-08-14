x
14 августа 2025
Спорт

Всемирные игры. Умер итальянский спортсмен, потерявший сознание во время забега

Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 августа 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 08:10
Всемирные игры. Умер итальянский спортсмен, потерявший сознание во время забега
AP Photo/Mark Schiefelbein

12 августа умер 29-летний спортсмен Маттиа Дебертолис, сообщает CNN.

8 августа он потерял сознание во время соревнований по ориентированию Всемирных игр, которые проходят в Ченду, Китай.

В официальных заявлениях о причинах смерти спортсмена не говорится.

Во время соревнований были экстремальные погодные условия - высокая температура и влажность.

Маттиа Дебертолис - неоднократный участник чемпионатов мира и Кубков мира.

