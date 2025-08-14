Киприоты выбили киевское "Динамо" из Лиги чемпионов
время публикации: 14 августа 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 07:37
Завершился третий отборочный раунд Лиги чемпионов.
В решающий раунд квалификации вышли "Црвена Звезда", "Бенфика", "Кайрат", "Пафос", "Ференцварош", "Брюгге", "Глазго Рейнджерс", "Фенербахче", "Копенгаген" и "Карабах".
В Лигу Европы вылетели киевское "Динамо", "Лудогорец", "Лех" (Познань), "Ницца", "Слован" (Братислава), "Зальцбург", "Виктория" (Пльзень), "Фейенорд", "Мальме" и "Шкендия".
Ссылки по теме