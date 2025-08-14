x
Спорт

Киприоты выбили киевское "Динамо" из Лиги чемпионов

время публикации: 14 августа 2025 г., 07:37
Киприоты выбили киевское "Динамо" из Лиги чемпионов
AP Photo/Manu Fernandez, File

Завершился третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

В решающий раунд квалификации вышли "Црвена Звезда", "Бенфика", "Кайрат", "Пафос", "Ференцварош", "Брюгге", "Глазго Рейнджерс", "Фенербахче", "Копенгаген" и "Карабах".

В Лигу Европы вылетели киевское "Динамо", "Лудогорец", "Лех" (Познань), "Ницца", "Слован" (Братислава), "Зальцбург", "Виктория" (Пльзень), "Фейенорд", "Мальме" и "Шкендия".

