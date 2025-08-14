Кикбоксинг. Израильтянин Осейд Джода стал чемпионом Всемирных игр
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:04
Сегодня израильские кикбоксеры завоевали две золотые медали Всемирных игр.
Юдия Сачков стала победительницей в весовой категории до 52-х кг.
Осейд Джода победил в весовой категории до 75 кг.
В финале он победил болгарина Димитара Стоянова 3:0.
По пути к финалу израильтянин победил 3:0 марокканца Маруана Эд-Диюри и американца Энтони Шлейхера, который стал бронзовым призером.
