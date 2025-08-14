x
14 августа 2025
Спорт

Кикбоксинг. Израильтянин Осейд Джода стал чемпионом Всемирных игр

Смешанные единоборства
время публикации: 14 августа 2025 г., 15:04 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 15:04
Кикбоксинг. Израильтянин Осейд Джода стал чемпионом Всемирных игр
AP Photo/Hiro Komae

Сегодня израильские кикбоксеры завоевали две золотые медали Всемирных игр.

Юдия Сачков стала победительницей в весовой категории до 52-х кг.

Осейд Джода победил в весовой категории до 75 кг.

В финале он победил болгарина Димитара Стоянова 3:0.

По пути к финалу израильтянин победил 3:0 марокканца Маруана Эд-Диюри и американца Энтони Шлейхера, который стал бронзовым призером.

