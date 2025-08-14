Всемирные игры. Кикбоксинг. Трое израильтян вышли в финалы
время публикации: 14 августа 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 12:12
В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные игры. Трое израильских кикбоксеров вышли в финалы.
Осейд Джода (весовая категория до 75 кг) победил марокканца Маруана эд-Диури, американца Энтони Шнейдера.
В финале он встретится с болгарином Димитаром Стояновым.
Юлия Сачков (весовая категория до 52 кг) победила марокканку Мерием эль-Мубарик и украинку Дарину Иванову.
В финале Юлия встретится с чешкой Кларой Штрнадовой.
Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) победила новозеландку Леони Розин и сербку Александру Крстич.
В финале она встретится с португалкой Катариной Диаш.
Ссылки по теме