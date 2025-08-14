Всемирные игры. Кикбоксинг. Трое израильтян вышли в финалы

В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные игры. Трое израильских кикбоксеров вышли в финалы.

Осейд Джода (весовая категория до 75 кг) победил марокканца Маруана эд-Диури, американца Энтони Шнейдера.

В финале он встретится с болгарином Димитаром Стояновым.

Юлия Сачков (весовая категория до 52 кг) победила марокканку Мерием эль-Мубарик и украинку Дарину Иванову.

В финале Юлия встретится с чешкой Кларой Штрнадовой.

Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) победила новозеландку Леони Розин и сербку Александру Крстич.

В финале она встретится с португалкой Катариной Диаш.