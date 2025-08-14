x
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 12:12
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Всемирные игры. Кикбоксинг. Трое израильтян вышли в финалы

Смешанные единоборства
время публикации: 14 августа 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 12:12
Всемирные игры. Кикбоксинг. Трое израильтян вышли в финалы
AP Photo/Steve Luciano

В Ченду, Китай, продолжаются Всемирные игры. Трое израильских кикбоксеров вышли в финалы.

Осейд Джода (весовая категория до 75 кг) победил марокканца Маруана эд-Диури, американца Энтони Шнейдера.

В финале он встретится с болгарином Димитаром Стояновым.

Юлия Сачков (весовая категория до 52 кг) победила марокканку Мерием эль-Мубарик и украинку Дарину Иванову.

В финале Юлия встретится с чешкой Кларой Штрнадовой.

Полина Гроссман (весовая категория до 70 кг) победила новозеландку Леони Розин и сербку Александру Крстич.

В финале она встретится с португалкой Катариной Диаш.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Джиу-джитсу. Нимрод Ридер завоевал две золотые медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Всемирные игры. Джиу-джитсу. Пнина Аронов завоевала бронзовую медаль