Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Суперкубок УЕФА. ПСЖ победил "Тоттенхэм" в серии пенальти

Футбол
время публикации: 14 августа 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 06:48
Суперкубок УЕФА. ПСЖ победил "Тоттензжм" в серии пенальти
AP Photo/Denes Erdos

Обладателем Суперкубка УЕФА стал ПСЖ.

В серии послематчевых пенальти парижане победили "Тоттенхэм" 4:3. Основное время завершилось вничью 2:2. На 85-й минуте лондонцы вели в счете 2:0.

На 39-й минуте вратарь "Тоттенхэма" с центра поля со штрафного навесил в чужую штрафную. Палинья пробил. Мяч от руки Шевалье отскочил в перекладину. Микки ван де Вен добил мяч в сетку 0:1.

На 45-й минуте "шпоры" могли удвоить преимущество. Мяч после удара Кудуса попал в штангу.

На 48-й минуте после навеса со штрафного Кристиан Ромеро нанес удар головой 0:2.

На 67-й минуте гол парижан был отменен из-за офсайда.

На 85-й минуте Ли Кан Ин )он был признан лучшим игроком матча) метров с 20 пробил в нижний угол 1:2. На 4-й минуте компенсированного времени Гонсалу Рамуш счет сравнял 2:2.

В серии послематчевых пенальти у парижан не забил Витинья (мимо), у лондонцев - Микки ван де Вен (Шевалье парировал) и Матис Тель (мимо).

