Баскетбол. Товарищеский матч. Израильтяне разгромили сборную Кипра
время публикации: 09 августа 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 19:49
Сборная Израиля продолжает подготовку к чемпионату Европы по баскетболу.
Израильтяне разгромили сборную Кипра 109:69.
После 10 минут 29:23, 20 - 55:44, 30 - 83:59.
Лучшие игроки матча: Томер Гинат (15 + 8 подборов + 5 передач) и Йовель Зусман (15 + 3 подбора + 4 передачи).
Дани Авдия провел на площадке 23 минуты и набрал 12 очков.
