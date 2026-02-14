x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 21:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 21:57
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победа лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 14 февраля 2026 г., 21:47 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 21:47
Победа лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Jean-Francois Badias

Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Хайфа) 0:1

Ирони (Кирьят-Шмона) - Ирони (Тверия) 2:2

Хозяева дважды вели в счете.

Маккаби Бней Райна - Маккаби (Нетания) 0:4

Все голы были забиты в первые полчаса матча.

Ашдод - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2

"Апрэль" лидирует, на 7 очков опережая "Бейтар".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Ренн" победил ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Футбол. Уволены тренеры "Тоттенхэма" и "Марселя"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Футбол. Жеребьевка Лиги наций. Израиль в первой корзине Лиги В
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

Футбол. Итоги уик-энда израильских легионеров