Победа лидера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 14 февраля 2026 г., 21:47 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 21:47
Состоялись матчи двадцать третьего тура чемпионата Израиля по футболу.
Апоэль (Петах-Тиква) - Апоэль (Хайфа) 0:1
Ирони (Кирьят-Шмона) - Ирони (Тверия) 2:2
Хозяева дважды вели в счете.
Маккаби Бней Райна - Маккаби (Нетания) 0:4
Все голы были забиты в первые полчаса матча.
Ашдод - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2
"Апрэль" лидирует, на 7 очков опережая "Бейтар".
