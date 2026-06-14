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Чемпионат мира по футболу. Исторические матчи сборных Катара и Шотландии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 06:58 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:03
Чемпионат мира по футболу. Исторические матчи сборных Катара и Шотландии
AP Photo/Charlie Krupa

Первой сенсацией чемпионата мира по футболу стала ничья в матче сборных Швейцарии и Катара.

Швейцарцы владели большим преимуществом. но заметно сбавили обороты во втором тайме.

Казалось, "крестоносцы" добудут минимальную победу. У катарцев мало что получалось при использовании примитивных навесов. Но на 4-й минуте компенсированного времени Буалем Хухи сравнял счет.

Сборная Катара впервые набрала очки в матче чемпионата мира по футболу.

Шотландцы победили сборную Гаити 1:0.

Сборная Шотландии провела первый матч на чемпионате мира в 21 веке и одержала первую победу с 1990 года. Тогда шотландцы обыграли сборную Швеции.

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