Чемпионат мира по футболу. Исторические матчи сборных Катара и Шотландии
время публикации: 14 июня 2026 г., 06:58 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:03
Первой сенсацией чемпионата мира по футболу стала ничья в матче сборных Швейцарии и Катара.
Швейцарцы владели большим преимуществом. но заметно сбавили обороты во втором тайме.
Казалось, "крестоносцы" добудут минимальную победу. У катарцев мало что получалось при использовании примитивных навесов. Но на 4-й минуте компенсированного времени Буалем Хухи сравнял счет.
Сборная Катара впервые набрала очки в матче чемпионата мира по футболу.
Шотландцы победили сборную Гаити 1:0.
Сборная Шотландии провела первый матч на чемпионате мира в 21 веке и одержала первую победу с 1990 года. Тогда шотландцы обыграли сборную Швеции.
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