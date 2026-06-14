Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Нидерланды - Япония

В 23:00 в Далласе начнется матч группы F между сборными Нидерландов и Японии.

Главный арбитр матча - Исмаил Эльфат (США).

Голландцы считаются фаворитом матча. Шансы на победу "оранжевых" в два раза выше, чем на любой другой исход встречи.

У Рональда Кумана мощная, хорошо организованная команда. Но к основным фаворитам чемпионата ее не относят.

"Синие самураи" могут создать проблемы любому сопернику. Это техничная, хорошо организованная команда, способная перестроиться по ходу матча.

Ожидается плотный, напряженный матч соперников со схожими философиями. Позиционная атака не относится к их сильным сторонвм.

По мнению экспертов и букмекеров, шансы на победу сборной Нидерландов 48%. Но в этом матче возможны сюрпризы.