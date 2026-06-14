Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Германия - Кюрасао

В 20:00 в Хьюстоне начнется матч группы Е между сборными Германии и Кюрасао.

Главный арбитр матча марокканец Джалаль Джайед.

Матч будет историческим - сборная Кюрасао впервые сыграет в финальной ччасти чемпионата мира. А Дик Адвокат станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.

Матч с явным фавориом. Никто не сомневается в победе немцев. Любой другой исход - будет громкой сенсацией и "землетрясением в мире футбола".