Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Германия - Кюрасао
время публикации: 14 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 07:14
В 20:00 в Хьюстоне начнется матч группы Е между сборными Германии и Кюрасао.
Главный арбитр матча марокканец Джалаль Джайед.
Матч будет историческим - сборная Кюрасао впервые сыграет в финальной ччасти чемпионата мира. А Дик Адвокат станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.
Матч с явным фавориом. Никто не сомневается в победе немцев. Любой другой исход - будет громкой сенсацией и "землетрясением в мире футбола".
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