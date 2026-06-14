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Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Кот д`Ивуар - Эквадор

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 08:57
Чемпионат мира по футболу. Анонс матча Кот д`Ивуар - Эквадор
AP Photo/Jeremias Gonzalez

В 2 часа ночи 15 июня в Филадельфии начнется матч группы Е Кот д`Ивуар - Эквадор.

Фаворитом считается сборная Эквадора. Шансы на ничью немного меньше.

Цена матча очень высока. Он считается "битвой за второе место" (первое заранее отдали сборной Германии).

Эксперты считают, что соперники рисковать не будут. Будет осторожная "игра на результат", поскольку цена ошибки очень высока.

Сборная Эквадора не проигрывает в 19 играх подряд.

Очень мощная атака (ивуарийцы) против очень надежной обороны.

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