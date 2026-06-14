Пляжный волейбол. Израильские пары вышли в полуфиналы турнира в Хорватии
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:02
В Бибинье, Хорватия проходит турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.
Две израильские пары вышли в полуфинал женского турнира.
Ронни Лави и Анита Дэйв в полуфинале проиграли венгеркам Киаре Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо.
Израильтянки Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в полуфинале встретятся с чешками Терезой Новотны и Яной Мрвичковой.
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