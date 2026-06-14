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Спорт

Пляжный волейбол. Израильские пары вышли в полуфиналы турнира в Хорватии

Спорт/важное
Пляжный волейбол
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:02
Пляжный волейбол. Израильские пары вышли в полуфиналы турнира в Хорватии
AP Photo/James Elsby

В Бибинье, Хорватия проходит турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.

Две израильские пары вышли в полуфинал женского турнира.

Ронни Лави и Анита Дэйв в полуфинале проиграли венгеркам Киаре Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо.

Израильтянки Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в полуфинале встретятся с чешками Терезой Новотны и Яной Мрвичковой.

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