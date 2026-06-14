Пляжный волейбол. Израильские пары вышли в полуфиналы турнира в Хорватии

В Бибинье, Хорватия проходит турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.

Две израильские пары вышли в полуфинал женского турнира.

Ронни Лави и Анита Дэйв в полуфинале проиграли венгеркам Киаре Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо.

Израильтянки Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в полуфинале встретятся с чешками Терезой Новотны и Яной Мрвичковой.