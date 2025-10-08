Чемпионат Европы по голболу. Израильтянки завоевали серебряную медаль
время публикации: 08 октября 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 06:12
В Паюлахти, Финляндия, завершился чемпионат Европы по голболу.
Чемпионом стала сборная Турции, победившая в финале украинцев 4:3.
В матче за третье место израильтяне проиграли сборной Германии 0:5.
Израильтянки в финале проиграли сборной Турции 3:10.
В матче за бронзовые медали финки победли сборную Украины 3:2.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 апреля 2025