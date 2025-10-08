x
08 октября 2025
Спорт

Чемпионат Европы по голболу. Израильтянки завоевали серебряную медаль

время публикации: 08 октября 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 06:12
Чемпионат Европы по голболу. Израильтянки завоевали серебряную медаль
AP Photo/Thomas Padilla

В Паюлахти, Финляндия, завершился чемпионат Европы по голболу.

Чемпионом стала сборная Турции, победившая в финале украинцев 4:3.

В матче за третье место израильтяне проиграли сборной Германии 0:5.

Израильтянки в финале проиграли сборной Турции 3:10.

В матче за бронзовые медали финки победли сборную Украины 3:2.

