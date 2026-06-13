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Спорт

Защитник сборной США установил рекорд чемпионатов мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 13 июня 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 10:57
Защитник сборной США установил рекорд чемпионатов мира
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче первого тура чемпионата мира по футболу сборная США разгромила команду Парагвая 4:1.

Защитник сборной США Крис Ричардс установил рекорд чемпионатов мира.

По данным статистического сервиса Opta, в этом матче он сделал 83 передачи и все были точными.

Статистика ведется с 1966 года.

Крис Ричардс выступает за "Кристал Пэлас" (Лондон). Ранее он выступал за "Баварию" (в основном, за молодежную команду) и "Хоффенхайм".

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