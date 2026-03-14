"Формула-1". Спринт "Гран-при Китая" выиграл Джордж Расселл
время публикации: 14 марта 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 10:39
Победителем спринта "Гран-при Китая" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Напомним, он стал победителем первого этапа - "Гран-при Австралии".
Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
Ссылки по теме
