x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 16:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 16:59
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"

Формула-1
время публикации: 07 декабря 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 16:40
Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"
AP Photo/Darko Bandic

В Абу-Даби завершился сезон "Формулы-1". В последней гонке сезона победил Макс Ферстаппен.

Однако он не смог стать чемпионом пятый раз подряд.

Чемпионом стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. В Абу-даби он финишировал третьим и опередил Ферстаппена в общем зачете на 2 очка.

Третьим в общем заете стал Оскар Пиастри.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025

"Формула-1". В Лас-Вегасе победил Макс Ферстаппен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Израильтянин Ариэль Элькин занял второе место в 2025 USF Pro 2000 Championship
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Израильтянин Ариэль Леви занял третье место в Hungarian Porsche Supercup
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 августа 2025

"Формула-1". Победителем Гран-при Венгрии стал Ландо Норрис