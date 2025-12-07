Ландо Норрис стал чемпионом "Формулы-1"

В Абу-Даби завершился сезон "Формулы-1". В последней гонке сезона победил Макс Ферстаппен.

Однако он не смог стать чемпионом пятый раз подряд.

Чемпионом стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. В Абу-даби он финишировал третьим и опередил Ферстаппена в общем зачете на 2 очка.

Третьим в общем заете стал Оскар Пиастри.