|
Новая Версия Сайта
Спорт

Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" одолел аутсайдера

Футбол
время публикации: 14 марта 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 10:18
AP Photo/Philippe Magoni

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Франции "Марсель" победил "Осер" 1:0.

"Марсель" одержал третью победу подряд и поднялся на третье место.

"Осер" находится на грани зоны вылета.

Новый тренер провансальцев Хабиб Бейе одержал три победы в трех играх.

Победный гол забил на 79-й минуте Амин Гури. В последних 4 матчах он набрал 7 очков по системе "гол + пас".

