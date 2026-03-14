Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" одолел аутсайдера

В стартовом матче двадцать шестого тура чемпионата Франции "Марсель" победил "Осер" 1:0.

"Марсель" одержал третью победу подряд и поднялся на третье место.

"Осер" находится на грани зоны вылета.

Новый тренер провансальцев Хабиб Бейе одержал три победы в трех играх.

Победный гол забил на 79-й минуте Амин Гури. В последних 4 матчах он набрал 7 очков по системе "гол + пас".