Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на седьмом месте
время публикации: 14 марта 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 09:27
В медальном зачете Миланской паралимпиады лидирует сборная Китая.
Китайцы завоевали по 12 золотых и бронзовых медалей. и 9 серебряных.
На втрм месте американцы (9 + 5 + 5), на третьем - итальянцы - (6 + 7 + 1).
Сборная Украины ((3 + 6 + 7) занимает седьмое место.
Всего медали завоевали представители 26 сборных.
