Медальный зачет паралимпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на седьмом месте

В медальном зачете Миланской паралимпиады лидирует сборная Китая.

Китайцы завоевали по 12 золотых и бронзовых медалей. и 9 серебряных.

На втрм месте американцы (9 + 5 + 5), на третьем - итальянцы - (6 + 7 + 1).

Сборная Украины ((3 + 6 + 7) занимает седьмое место.

Всего медали завоевали представители 26 сборных.