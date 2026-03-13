x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Медальный зачет Паралимпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте

время публикации: 13 марта 2026 г., 07:52 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:52
Медальный зачет Паралимпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В медальном зачете паралимпиады лидирует сборная Китая.

Китайцы завоевали по 10 золотых и бронзовых медалей, и 7 серебряных.

На втором месте американцы (6 + 5 + 3), на третьем - австрийцы (5 + 1 + 4).

Сборная Украины на седьмом месте (3 + 2 + 5).

Всего медали завоевали представители 25 сборных.

