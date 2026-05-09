09 мая 2026
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 мая 2026
09 мая 2026
последняя новость: 13:19
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Победы "Нью-Йорка" и "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА

время публикации: 09 мая 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 12:21
AP Photo/Abbie Parr

Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Сан-Антонио" победил "Миннесоту" 115:108.

Филадельфия Сиксерз - Нью-Йорк Никс 94:108 (счет в серии 0:3)

Вторую четверть гости выиграли 33:21.

Джайлен Брунсон (Нью-Йорк) набрал 33 очка.

Миннесота Тимбекрвулвз - Сан-Антонио Сперз 108:115 (1:2)

"Шпоры" выиграли второй матч подряд. Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (39 + 15 подборов).

