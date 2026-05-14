Чемпионат Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" продолжает гонку за лидером

В матче 33-го тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" разгромил одноклубников из Хайфы 3:0.

Положение команд за 3 тура до финиша: "Апоэль" (Беэр-Шева) 73 очка, "Бейтар" 71, "Маккаби" (Тель-Авив) 65, "Апоэль" (Тель-Авив) 59, "Маккаби" (Хайфа) 48, "Апоэль" (Петах-Тиква) 37.

"Желтых" в этом матче устраивала только победа, оставившая их в чемпионской гонке.

В первом тайме голы забили Сагив Ехезкель, Дор Перец и Идо Шахар.