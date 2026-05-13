НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Миннесоту" и приблизился к полуфиналу
время публикации: 13 мая 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 08:10
В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА "Сан-Антонио" разгромил "Миннесоту" 126:97.
Счет в серии 3:2 в пользу "шпор". "Сан-Антонио" приблизился к финалу Запада (полуфиналу НБА).
Лидер "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (27 +17 подборов + 5 передач + 3 блок-шота).
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 20 очков.
