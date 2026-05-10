x
10 мая 2026
|
последняя новость: 10:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 10:47
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. "Оклахома-Сити" разгромил "Лейкерс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 10 мая 2026 г., 10:00 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:09
НБА. "Оклахома-Сити" разгромил "Лейкерс"
AP Photo/Nate Billings

В матче полуфинала Западной конференции НБА "Оклпхома-Сити Тендер" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 131:108.

Счет в серии 3:0.

Аджай Митчелл (Тендер) установил личный рекорд результативности в плэй-офф (24 + 10 передач).

Лидер чемпиона Шай Гилджес Александр был близок к "дабл-даблу" (23 + 9 передач).

В этом плэй-офф "Оклахома-Сити Тендер" еще не проигрывал.

Вторую половину матча "Тендер" выиграл 74:49.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Победы "Нью-Йорка" и "Сан-Антонио". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

"Фенербахче" вышел в Финал четырех Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026

Рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026

"Реал" вышел в Финал четырех Евролиги. "Апоэль" вылетел