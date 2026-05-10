НБА. "Оклахома-Сити" разгромил "Лейкерс"
время публикации: 10 мая 2026 г., 10:00 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 10:09
В матче полуфинала Западной конференции НБА "Оклпхома-Сити Тендер" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 131:108.
Счет в серии 3:0.
Аджай Митчелл (Тендер) установил личный рекорд результативности в плэй-офф (24 + 10 передач).
Лидер чемпиона Шай Гилджес Александр был близок к "дабл-даблу" (23 + 9 передач).
В этом плэй-офф "Оклахома-Сити Тендер" еще не проигрывал.
Вторую половину матча "Тендер" выиграл 74:49.
