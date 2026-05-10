НБА. "Оклахома-Сити" разгромил "Лейкерс"

В матче полуфинала Западной конференции НБА "Оклпхома-Сити Тендер" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 131:108.

Счет в серии 3:0.

Аджай Митчелл (Тендер) установил личный рекорд результативности в плэй-офф (24 + 10 передач).

Лидер чемпиона Шай Гилджес Александр был близок к "дабл-даблу" (23 + 9 передач).

В этом плэй-офф "Оклахома-Сити Тендер" еще не проигрывал.

Вторую половину матча "Тендер" выиграл 74:49.