Патрик Кейн набрал 1350-е очко. Маршан - 1000-е. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" в гостях разгромил "Монреаль" 7:0.
Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс 6:3
На 36-й минуте счет был 2:2.
3 (2 + 1) очка набрал Алекс ДеБринкат (Детройт).
Патрик Кейн (Детройт) сделал 2 результативные передачи и набрал 1350-е очко в карьере (494 + 856). Он обошел Матса Сундина и поднялся на 31-е место в истории НХЛ.
Это 356-я игра, в которой Патрик Кейн набрал более одного очка.
Флорида Пантерз - Вашингтон Кэпиталз 6:3
По 3 очка набрали игроки "Флориды" Сэм Рейнхарт (2 + 1), Ээту Луостаринен (1 + 2) и Антон Лунделл (0 + 3).
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу.
Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 10 минут 21 секунду. Показатель -1.
Бред Маршан (Флорида) сделал 2 результативные передачи и набрал 1000-е очко в НХЛ. Он стал 102-м игроком НХЛ, достигшим этой отметки (12-м, продолжающим играть).
Сет Джонс (Флорида) забил сотый гол в НХЛ.
Монреаль Канадиенз - Даллас Старз 0:7
"Даллас" одержал четвертую победу подряд.
По 3 очка набрали Джейсон Робертсон (2 + 1) и Радек Факса (0 + 3).
Кейси ДеСмит отразил 24 броска и совершил 13-й шутаут в НХЛ.
22-летний Уайет Джонстон забил 100-й гол в НХЛ.
Миро Хейсканен стал девятым финским защитником, набравшим 300 очков в НХЛ.