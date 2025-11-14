Патрик Кейн набрал 1350-е очко. Маршан - 1000-е. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" в гостях разгромил "Монреаль" 7:0.

Детройт Ред Уингз - Анахайм Дакс 6:3

На 36-й минуте счет был 2:2.

3 (2 + 1) очка набрал Алекс ДеБринкат (Детройт).

Патрик Кейн (Детройт) сделал 2 результативные передачи и набрал 1350-е очко в карьере (494 + 856). Он обошел Матса Сундина и поднялся на 31-е место в истории НХЛ.

Это 356-я игра, в которой Патрик Кейн набрал более одного очка.

Флорида Пантерз - Вашингтон Кэпиталз 6:3

По 3 очка набрали игроки "Флориды" Сэм Рейнхарт (2 + 1), Ээту Луостаринен (1 + 2) и Антон Лунделл (0 + 3).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран сделал результативную передачу.

Еврейский нападающий "Флориды" Люк Кунин отыграл 10 минут 21 секунду. Показатель -1.

Бред Маршан (Флорида) сделал 2 результативные передачи и набрал 1000-е очко в НХЛ. Он стал 102-м игроком НХЛ, достигшим этой отметки (12-м, продолжающим играть).

Сет Джонс (Флорида) забил сотый гол в НХЛ.

Монреаль Канадиенз - Даллас Старз 0:7

"Даллас" одержал четвертую победу подряд.

По 3 очка набрали Джейсон Робертсон (2 + 1) и Радек Факса (0 + 3).

Кейси ДеСмит отразил 24 броска и совершил 13-й шутаут в НХЛ.

22-летний Уайет Джонстон забил 100-й гол в НХЛ.

Миро Хейсканен стал девятым финским защитником, набравшим 300 очков в НХЛ.