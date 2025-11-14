Отборочный матч чемпионат мира. Португальцы проиграли сборной Ирландии
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:05
В матче отборочного турнира чемпионата мира португальцы сенсационно проиграли сборной Ирландии 0:2.
Положение команд перед последним туром. Португалия 10 очков, Венгрия 8, Ирландия 7, Армения 3.
В последнем туре венгры и ирландцы будут бороться за второе место.Португальцы вряд ли проиграют сборной Армении.
Оба гола в первом тайме забил Трой Пэрротт (АЗ, Алкмаар).
