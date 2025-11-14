Отборочный матч чемпионат мира. Португальцы проиграли сборной Ирландии

В матче отборочного турнира чемпионата мира португальцы сенсационно проиграли сборной Ирландии 0:2.

Положение команд перед последним туром. Португалия 10 очков, Венгрия 8, Ирландия 7, Армения 3.

В последнем туре венгры и ирландцы будут бороться за второе место.Португальцы вряд ли проиграют сборной Армении.

Оба гола в первом тайме забил Трой Пэрротт (АЗ, Алкмаар).