14 ноября 2025
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 ноября 2025
14 ноября 2025
последняя новость: 08:20
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Отборочный матч чемпионат мира. Португальцы проиграли сборной Ирландии

Футбол
Сенсации
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:05
Отборочный матч чемпионат мира. Португальцы проиграли сборной Ирландии
AP Photo/Peter Morrison

В матче отборочного турнира чемпионата мира португальцы сенсационно проиграли сборной Ирландии 0:2.

Положение команд перед последним туром. Португалия 10 очков, Венгрия 8, Ирландия 7, Армения 3.

В последнем туре венгры и ирландцы будут бороться за второе место.Португальцы вряд ли проиграют сборной Армении.

Оба гола в первом тайме забил Трой Пэрротт (АЗ, Алкмаар).

Спорт
