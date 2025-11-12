400-й гол Пастрнака. 30 сэйвов Суэймана.Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях разгромил "Каролину" 4:1.
Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс 5:3
"Бостон" впервые с весны 2023 года выиграл семь матчей подряд.
Давил Пастрнак (Бостон) набрал 3 (2 + 1) очка. Он забил 400-й и 401-й голы в НХЛ.
Еврейский вратарь "Бостона" Джееми Суэйман отразил 30 бросков.
Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз 1:4
"Вашингтон" прервал четырехматчевую победную серию "Каролины".
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил гол.
Монреаль Канадиенз - Лос-Анджелес Кингз 1:5
После первого периода "Монреаль" вел в счете.
Защитник "Монреаля" Лейн Хатсре сделал 75-ю голевую передачу в первых 100 играх в НХЛ.
Оттава Сенаторз - Даллас Старз 2:3 (овертайм)
После первого периода "Оттава" вела в счете 2:0.
На 64-й минуте победный гол забросил Рупе Хинц.