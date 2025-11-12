x
Спорт

400-й гол Пастрнака. 30 сэйвов Суэймана.Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 ноября 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 13:39
400-й гол Пастрнака. 30 сэйвов Суэймана.Гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях разгромил "Каролину" 4:1.

Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс 5:3

"Бостон" впервые с весны 2023 года выиграл семь матчей подряд.

Давил Пастрнак (Бостон) набрал 3 (2 + 1) очка. Он забил 400-й и 401-й голы в НХЛ.

Еврейский вратарь "Бостона" Джееми Суэйман отразил 30 бросков.

Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз 1:4

"Вашингтон" прервал четырехматчевую победную серию "Каролины".

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран забил гол.

Монреаль Канадиенз - Лос-Анджелес Кингз 1:5

После первого периода "Монреаль" вел в счете.

Защитник "Монреаля" Лейн Хатсре сделал 75-ю голевую передачу в первых 100 играх в НХЛ.

Оттава Сенаторз - Даллас Старз 2:3 (овертайм)

После первого периода "Оттава" вела в счете 2:0.

На 64-й минуте победный гол забросил Рупе Хинц.

