НХЛ. Рекорд Карлссона. Три результативных передачи Куинна Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Ванкувер" проиграл "Виннипегу" 3:5.

Миннесота уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:2

"Акулы" одержали четвертую победу подряд и поднялись на 8-е место в западной конференции.

На 52-й минуте "Миннесота" вела в счете.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм сделал голевую передачу.

На 63-й минуте победную шайбу забросил Колин Граф.

Сент-Луис Блюз - Калгари Флэймз 3:2

На 55-й минуте счет был 3:0.

Гости забили два гола за 25 секунд.

Джордан Биннингтон (Блюз) совершил 38 сэйвов.

Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс 4:1

Три результативные передачи сделал Нейтан Маккиннон. Он в 11-й раз в карьере набирает очки в 10 играх подряд.

Лео Карлссон сравнял счет на 19-й минуте и стал самым молодым игроком "Дакс" (20 лет 320 дней), набравшим 100 очков в НХЛ. Он побил клубный рекорд Пола Карии (21 год 109 дней).

Сиэтл Кракен - Коламбус Блю Джекетс 1:2 (буллиты)

Ванкувер Кэннакс - Виннипег Джетс 3:5

Еврейский защитник и капитан "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал три результативных передачи. Первый период стал 39-м периодом, в котором он набрал более одного очка - третье место в истории "Еэнакс".