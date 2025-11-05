x
05 ноября 2025
Спорт

Тренер умер во время матча чемпионата Сербии

Футбол
время публикации: 05 ноября 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 16:39
Тренер умер во время матча чемпионата Сербии
AP Photo/Darko Vojinovic

3 ноября во время матча 14-го тура чемпионата Сербии "Раднички" (Крагуевац) - "Младость" произошла трагедия.

Тренер команды "Раднички" Младен Жижович потерял сознание и вскоре умер, сообщают серские СМИ.

Ему было 44 года.

Атакующий полузащитник выступал за различные клубы Боснии и Герцеговины, а также албанскую "Тирану".

Младен Жижович был назначен главным тренером команды "Раднички" 23 октября 2025 года.

Ранее он тренировал команды в Боснии и Герцеговине, Саудовской Аравии и Северной Македонии.

