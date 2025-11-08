x
Спорт

Умер легендарный нападающий "Пахтакора"

Футбол
Умер легендарный нападающий "Пахтакора"
AP Photo/Ian Walton

8 ноября на 77-м году жизни умер известный советский футболист Туляган Исаков, сообщает сайт клуба "Пахтакор" (Ташкент).

Нападающий всю карьеру (13 сезонов) выступал за "Пахтакор", сыграл за ташкентскую команду более 250 матчей. в которых забил 52 гола.

Туляган Исаков тренировал команды "Шахрихончи" (Шахрихан), "Пахтакор" (Ташкент), "Геолог" (Карши), "Зарафшан" (Навои), "Сурхан" (Термез).

