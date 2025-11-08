Умер легендарный нападающий "Пахтакора"
время публикации: 08 ноября 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 18:13
8 ноября на 77-м году жизни умер известный советский футболист Туляган Исаков, сообщает сайт клуба "Пахтакор" (Ташкент).
Нападающий всю карьеру (13 сезонов) выступал за "Пахтакор", сыграл за ташкентскую команду более 250 матчей. в которых забил 52 гола.
Туляган Исаков тренировал команды "Шахрихончи" (Шахрихан), "Пахтакор" (Ташкент), "Геолог" (Карши), "Зарафшан" (Навои), "Сурхан" (Термез).
