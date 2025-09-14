Кубок Дэвиса. Израильтяне проиграли сборной Канады
время публикации: 14 сентября 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 07:41
В Галифаксе прошел матч первой мировой группы Куюка Дэвиса между сборными Канады и Израиля.
Канадцы победили 4:0.
Габриэль Диалло разгромил Даниэля Цукермана 6:1, 6:2.
Лиам Драксл одолел Ореля Кимхи 7:6, 6:4.
Лиам Драксл и Клив Харпер победили Джордана Хасона и Офека Шиманова 5:7, 6:0, 6:4.
Клив Харпер победил Ореля Кимхи 6:3, 7:6
Из-за пропалестинских протестов матч проходил без зрителей.
