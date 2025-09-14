x
14 сентября 2025




Спорт

Кубок Дэвиса. Израильтяне проиграли сборной Канады

Теннис
время публикации: 14 сентября 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 07:41

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В Галифаксе прошел матч первой мировой группы Куюка Дэвиса между сборными Канады и Израиля.

Канадцы победили 4:0.

Габриэль Диалло разгромил Даниэля Цукермана 6:1, 6:2.

Лиам Драксл одолел Ореля Кимхи 7:6, 6:4.

Лиам Драксл и Клив Харпер победили Джордана Хасона и Офека Шиманова 5:7, 6:0, 6:4.

Клив Харпер победил Ореля Кимхи 6:3, 7:6

Из-за пропалестинских протестов матч проходил без зрителей.

