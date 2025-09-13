x
13 сентября 2025
|
последняя новость: 07:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2025
|
13 сентября 2025
|
последняя новость: 07:40
13 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Турки разгромили греков и вышли в финал Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 13 сентября 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 07:04
Турки разгромили греков и вышли в финал Евробаскета
AP Photo/Sergei Grits

В финале чемпионата Европы по баскетболу встретятся сборные Германии и Турции.

Сборная Турции впервые с 2001 года вышла в финал Евробаскета.

В полуфинале турки разгромили сборную Греции 94:68.

Туркам удалось "выключить" Янниса Адетокунбо, который провел худший матч на турнире.

Альперен Шенгюн набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 6 передач.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2025

Немцы вышли в финал Евробаскета
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2025

От рака умерла бывшая баскетболистка московского "Динамо" и сборной Австралии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Баскетболист израильского клуба задержан за хранение марихуаны
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 сентября 2025

Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион