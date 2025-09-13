Турки разгромили греков и вышли в финал Евробаскета
В финале чемпионата Европы по баскетболу встретятся сборные Германии и Турции.
Сборная Турции впервые с 2001 года вышла в финал Евробаскета.
В полуфинале турки разгромили сборную Греции 94:68.
Туркам удалось "выключить" Янниса Адетокунбо, который провел худший матч на турнире.
Альперен Шенгюн набрал 15 очков, сделал 12 подборов и 6 передач.
